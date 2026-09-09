Dagli inviati
Presentato in Regione Toscana il libro sul centenario "100 anni d'Amore"
È stato presentato questa mattina presso la sede del Consiglio della Regione Toscana a Firenze, un libro da un'idea di Massimo Pieri e di Alessandro Masi sui 100 anni della storia della Fiorentina, dal titolo "100 anni d'Amore", raccontati attraverso le più belle foto scattate alla squadra viola e non solo. Un libro, presentato anche dalla Presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi, curato dalla redazione del periodico "Tutto Viola - I' tifoso viola" e edito dallo Studio MAVI.
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Copertina
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Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
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