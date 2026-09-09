La Fiorentina Primavera perde 3-4 in Supercoppa: il commento da Milano
La Fiorentina Primavera è stata sconfitta dall’Atalanta nella Supercoppa Primavera. I viola, campioni d’Italia in carica dopo il successo ottenuto lo scorso maggio contro il Parma, non riescono così ad aggiungere un altro trofeo alla loro stagione cadendo per 4-3. La sfida si è giocata all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, con i nerazzurri che hanno conquistato il trofeo al termine di una gara combattuta.
Per la Fiorentina resta comunque la consapevolezza di aver raggiunto ancora una volta un appuntamento importante, confermando la qualità del proprio settore giovanile. La squadra di Aurelio Andreazzoli, quest'oggi assente dalla panchina a causa di un'indisposizione, dovrà ora voltare pagina e concentrarsi sul campionato Primavera 1, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato pochi mesi fa. Questo il commento da Milano con il nostro inviato:
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