PRES. LANCIOTTO, Stadio ACF qui sarebbe bello

Il presidente del Lanciotto, Giancarlo Cerbai ha parlato in esclusiva a Firenzeviola del nuovo stadio di via del Tabernacolo a Campi e anche di Fiorentina: “Eravamo abituati a giocare in un campo di patate mentre adesso abbiamo un campo meraviglioso. C’è un ambiente spettacolare di ultima generazione. Il campo è la cosa sensazionale ma anche l’intorno è molto bello. Volevamo realizzare qualcosa che a Campi Bisenzio manca. Stadio della Fiorentina? Sarebbe bellissimo ed eccezionale averlo qua a Campi. Il ricorso sul Viola Park? Viviamo in un mondo strano dove non vogliono far spendere i soldi alla gente. Italia Nostra sta mettendo i bastoni tra le ruote a chi vuole spendere. C’è anche chi si è lamentato per il campo sintetico quindi figuratevi voi. Purtroppo in Italia è così”.