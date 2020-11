PRANDELLI, Discorso alla squadra poi in campo

L'avventura di Cesare Prandelli alla guida della Fiorentina, dopo la presentazione di rito alla stampa, è iniziata con un discorso alla squadra in palestra, sia per fare conoscenza dei giocatori sia per far capire la sua filosofia. Poi il gruppo si è spostato in campo per l'allenamento vero e proprio, tuttora in svolgimento. Borja e Pezzella che si sono trattenuti a lavorare in palestra hanno poi proseguito in campo, ma in maniera personalizzata e a parte Pezzella e solo Borja in gruppo.