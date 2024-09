PRADÈ/2, Valentini a gennaio ma lo volevamo subito

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

Uno dei temi trattati da Daniele Pradè, ds della Fiorentina, durante la conferenza stampa odierna è stato quello legato all’innesto di un altro difensore nella rosa. Ecco il suo pensiero a tal proposito: “All'inizio cercavamo un difensore in più. Ma non dobbiamo giocare per forza a tre, possiamo giocare anche a quattro. Per cui numericamente siamo a posto, poi se mi chiedete se volevamo prendere Valentini… subito, vi dico di sì, ma lui arriverà a gennaio.

Ma non c'è stato modo. E poi c'è stata la cessione di Milenkovic che è stata dolorosa, era qui da 7 anni ma voleva provare un'esperienza diversa. Col mister poi abbiamo deciso di non prendere un altro difensore, ma di virare su Gosens che ci avrebbe dato qualche situazione diversa. L'abbiamo chiuso solo l'ultimo giorno perché non c'era tempo per farlo prima".