Dagli inviati
Pisacane contento: "Vinto non perché più forti ma perché siamo stati squadra"
FirenzeViola.it
Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato così dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine della vittoria ottenuta sulla Fiorentina: “La classifica ci diceva che questo era uno scontro diretto ma la realtà era ben altra. E la squadra lo sapeva. Abbiamo affrontato i viola non guardano la classifica ma studiano gli avversari con un piano gara impeccabile. Abbiamo vinto non perché siamo più forti ma perché siamo stati squadra. E questo deve essere il nostro standard, non un’eccezione”.
È un set-point che vi avvicina alla salvezza?
“La Serie A è infida, non ammette sorprese. Adesso stacchiamo un po’ e poi pensiamo alla prossima partita”.
Pubblicità
Dagli inviati
Dagli inviatiCasini: "Rocco un amico che mi ha dato insegnamenti. Futuro? Fiorentina in mani solide"
Le più lette
2 Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Male i due centrali difensivi, Fagioli non gira, Dodò non basta, Mina annulla Piccoli
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com