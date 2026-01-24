Dagli inviati

Pisacane contento: "Vinto non perché più forti ma perché siamo stati squadra"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:51Dagli inviati
di Andrea Giannattasio
fonte dalla sala stampa dell'Artemio Franchi

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato così dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine della vittoria ottenuta sulla Fiorentina: “La classifica ci diceva che questo era uno scontro diretto ma la realtà era ben altra. E la squadra lo sapeva. Abbiamo affrontato i viola non guardano la classifica ma studiano gli avversari con un piano gara impeccabile. Abbiamo vinto non perché siamo più forti ma perché siamo stati squadra. E questo deve essere il nostro standard, non un’eccezione”.

È un set-point che vi avvicina alla salvezza?
“La Serie A è infida, non ammette sorprese. Adesso stacchiamo un po’ e poi pensiamo alla prossima partita”.