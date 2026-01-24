Dagli inviati Pisacane contento: "Vinto non perché più forti ma perché siamo stati squadra"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato così dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine della vittoria ottenuta sulla Fiorentina: “La classifica ci diceva che questo era uno scontro diretto ma la realtà era ben altra. E la squadra lo sapeva. Abbiamo affrontato i viola non guardano la classifica ma studiano gli avversari con un piano gara impeccabile. Abbiamo vinto non perché siamo più forti ma perché siamo stati squadra. E questo deve essere il nostro standard, non un’eccezione”.

È un set-point che vi avvicina alla salvezza?

“La Serie A è infida, non ammette sorprese. Adesso stacchiamo un po’ e poi pensiamo alla prossima partita”.