Dagli inviati Pino Bellini da Cagliari: "Ok l'8° posto della Fiorentina. Occhio a Piccoli e Viola"

vedi letture

Direttamente da Cagliari in vista della partita di stasera della Fiorentina, Radio Firenzeviola ha intervistato Giuseppe Pino Bellini, doppio ex: della sfida “Nel mio anno alla Fiorentina recriminammo per un punto, perché pareggiammo l’ultima a Pisa 0-0 e non riuscimmo a qualificarci per l’Europa solo per un punto. Ma pareggiammo anche a Cesena andando in vantaggio sul 3-0”.

Ora vive a Cagliari.

“Sono 51 anni che sono qui, ho fatto tre campionati di B e tre di A, poi sono tornato dopo un po’ di squadre. Stavo troppo bene qua. Non ho mai avuto il rimpianto di tornare a Roma, meglio di qui non si può stare”.

La partita di stasera dopo il rinvio come la vede?

“Non credo sia un problema il rinvio, ormai sono giocatori abbastanza allenati a giocare ogni tre giorni. Anzi, magari si sono anche riposati. La partita è importantissima sia per la Fiorentina che per il Cagliari che con una vittoria sarebbe fuori dalla zona retrocessione. Il pareggio andrebbe bene ai rossoblu, magari non ai viola… Entrambe le squadre comunque giocheranno per vincere, la Fiorentina vorrà avere ancora ambizioni”.

Perché la Fiorentina fa fatica con le piccole?

“Perché quando giochi contro di loro pensi sempre sia più facile, contro le grandi invece metti sempre più attenzione. Ma se non entri in campo con la concentrazione giusta contro le piccole soffri. Si tratta sempre di una questione di attenzione. Le partite semplici sono quelle che rovinano certe squadre”.

Che idea si è fatto della Fiorentina?

“Sicuramente l’ottavo posto è giusto perché davanti ci sono rose più importanti. Giocarsi un posto in Europa fino alla fine mi sembra un ottimo risultato, se la giocheranno fino alle fine. Fino a quando non finisce il campionato c’è speranza di arrivare là davanti”.

Il Cagliari è mediamente tranquillo.

“Si è sofferto meno rispetto all’anno scorso quando ci siamo giocati tutto nelle ultime partite. Sei punti di vantaggio a così poco dalla fine è un vantaggio ma non bisogna mollare perché le partite alla fine sono sempre particolari. L’Empoli può fare tanti punti, nel calcio non si sa mai”.

In chiusura: quali sono i pericoli maggiori del Cagliari?

“Piccoli e Viola direi. Non abbiamo un centrocampo con tanti gol, hanno segnato sempre loro”.