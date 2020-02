PANCHINA D'ORO, Vince Gasperini, a Sinisa...

È il giorno dell'assegnazione della Panchina d'Oro per la Stagione 2018/2019, la 28esima edizione, per il miglior tecnico dell'ultima Serie A. Durante la stessa giornata verranno anche assegnate la ‘Panchina d’argento’ per il miglior tecnico della Serie B, la ‘Panchina d’oro Serie C’ per il miglior allenatore del terzo campionato professionistico italiano, e le Panchine d’oro e d’argento del calcio femminile. La Panchina d'Oro per la Serie A 2018/2019 viene assegnata a Gian Piero Gasperini (Atalanta). Il Premio Speciale Settore Tecnico è stato assegnato a Sinisa Mihajlovic.

Questi tutti i premi:

Serie A: Giampiero Gasperini ( 49 votanti, sul podio Allegri, Gasperini e Mihajlovic)

Serie B: Fabio Liverani (49 votanti, sul podio Corsini 11, Liverani 22 e Venturato 8)

Serie C: Fabio Caserta dello Juve Stabia (98 votanti, sul podio Caserta 19, D'Angelo 10 e Tesser 17)

Femminile serie A: Betty Bavagnoli Roma

Femminile serie B: Alessandro Pisotlesi Empoli Ladies

Calcio a 5 serie A: Fulvio Colini Vis Pesaro

Calcio a 5 femminile serie A: Gianluca Marzuoli Montesilvano

Premio speciale settore tecnico: Sinisa Mihajlovic

Premio "Mino Favini" per responsabile del settore giovanile: Roberto Samaden dell'Inter