PALLADINO, Darò tutto per portare in alto questo club

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

A sorpresa, nel media center del Viola Park ha fatto la sua comparsa Raffaele Palladino, il nuovo tecnico della Fiorentina che ha firmato un contratto fino al 2026. Ecco le sue parole: “Ringrazio tutti i presenti e colgo l’occasione per ringraziare il presidente Commisso che ho avuto il piacere di conoscere poco fa al telefono. Di lui mi ha colpito il grande entusiasmo, la sua passione e la sua umanità. Mi ha trasmesso una grande energia. Grazie anche al direttore generale Ferrari e al direttore sportivo Pradè che mi hanno voluto fortemente qui.

In due minuti abbiamo trovato l’intesa e l’accordo su tutto. Sono felice di essere qua, sono voglioso, motivato e carico. Sono consapevole che sto rappresentando un club prestigioso e con grande storia. Posso solo dire che darò tutto me stesso per questa società, per dare il massimo ai tifosi. La porterò più in alto possibile”.