Niccolini (vice Italiano): "Non so se c'era il secondo giallo ad Holm. La Fiesole così..."

Il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini, oggi in panchina al posto di Italiano, ha parlato così in sala stampa al termine del pareggio tra la Fiorentina e la sua squadra: “Stasera è stata una partita dai due volti: 70’ di gran calcio con rete del 3-0 annullata per fuorigioco di Orsolini di pochi millimetri. Ma alla fine la Fiorentina ha sfruttata l’inerzia della sfida e ci è andata anche bene. Dispiace perché venire a Firenze e fare una partita così ci lascia l’amaro in bocca”.

Come ha valutato alcuni episodi arbitrali?

“Non so se il secondo giallo di Holm c’era… ma non voglio attaccarmi agli episodi”.

Che emozione le ha fatto tornare a Firenze da allenatore?

“Questi giorni prima della gara sono stati emozionanti: io ho avuto l’onore di far rinascere dalle ceneri la Fiorentina, con la Florentia Viola. Cosa mi ha detto mio padre? Nulla, mi ha dato un forte abbraccio”.

Ha sentito il mister?

“No ancora no, forse è meglio sentirlo più tardi, quando sarà più calmo”.

Che effetto le fa vedere la “sua” Curva Fiesole in quelle condizioni?

“Dispiace vederla in quelle condizioni, non sto seguendo ciò che sta accadendo però. Spero che venga trovata una soluzione”.