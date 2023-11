MERLO A FV, Domani opterei per Beltran. Jack e Nico...

Fonte: Dal nostro inviato Ludovico Mauro

L'ex viola, Claudio Merlo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di FirenzeViola, durante l'evento "Insieme per Campi". Queste le sue parole partendo dalla sfida di sabato sera contro il Milan: “Il Milan ha tante assenze importanti sicuramente. Sulla Fiorentina sappiamo tutto, andrà a Milano per fare la partita e se il Milan la farà giocare potrà ottenere un buon risultato, ma devono concretizzare le occasioni che creeranno”.

È uno scontro diretto per la classifica?

“Si, è uno scontro diretto, perché se dovesse vincere la Fiorentina lo agguanterebbe in classifica e si respirerebbe un’altra aria. Non si sa mai che può succedere nel calcio italiano. Poi quando vengono fuori la grinta e la cattiveria, ti danno quel qualcosa in più”.

Su chi punterebbe in attacco?

“Io penso solo che l’allenatore debba puntare su uno dei due e far giocare quello; l’altro servirà a partita in corso se si dovesse mettere male. Un giocatore si vede soltanto se lo fai giocare dieci partite di fila e gli dai quella fiducia che il giocatore deve sentire. Se dovesse continuare a farli alternare anche i calciatori si sentirebbero meno tranquilli e continuerebbero a giocare male. Io per domani sceglierei Beltran perché è più tecnico, può giocare con Nico e Bonaventura, ma credo che Italiano opti per Nzola”.

Un calciatore che la sta stupendo?

“Bonaventura e Nico sono i due giocatori più importanti di questa squadra. Jack è bravissimo tecnicamente, vede il gioco e fa gol: è un giocatore completo. La Viola è una buona squadra, ma manca il goleador, ne basterebbe uno e la Fiorentina potrebbe dare molto fastidio a tutte le squadre”.