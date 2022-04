MELNICHENKO, Non voglio più vedere nessun russo

Alla celebrazione del centenario degli Assi Giglio Rosso ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it Hanna Melnichenko, atleta ucraina che nel 2008/2009 ha vestito i colori biancorossi, campionessa mondiale di prove multiple nel 2013, rifugiata nella nostra Toscana per la tragedia in corso nel suo Paese. Queste le sue dichiarazioni:

Hai partecipato in prima persona per gli Assi: “Sono molta orgogliosa di essere qui. Ringrazio per l’aiuto alla mia famiglia in questo difficile periodo. Sono felice, ovviamente preferivo veder tutto questo per un altro motivo ma va bene così”.

Come sei arrivata in Italia, come ti hanno accolto in questo periodo? “Ho tanti amici qui che mi sono sempre stati accanto e mi hanno invitato con i miei figli qua per stare in un posto sicuro. Conosco la lingua e tante persone qui, dunque sono venuta con tranquillità”.

Da atleta sei dispiaciuta nel vedere gli atleti russi esclusi o trovi sia giusto così? “No io non sono dispiaciuta. Non voglio vedere nessuno di loro, nessuno di questi mi ha chiesto come stavo io e la mia famiglia, nemmeno i miei vecchi amici, quindi non voglio sapere niente di loro”.