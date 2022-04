MARANI A FV, Castrovilli come Tonali: già superate difficoltà

Matteo Marani, direttore del Museo del Calcio, ha parlato direttamente da Coverciano, a margine della Giornata del Digitale, alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che contributo può dare la Fiorentina al calcio italiano con le sue idee?

"Con Barone abbiamo avuto modo anche di confrontarci e mi sembra che alcune complessità del calcio italiano siano chiare anche a lui. Sicuramente la prima è infrastrutturale, con tutti i discorsi che abbiamo fatto sui settori giovanili, sui giovani che vanno aiutati... Ancora prima probabilmente oggi abbiamo bisogno di infrastrutture perché abbiamo stadi che sono fermi ad un tempo che non esiste più e qualunque Paese ormai ci ha superato, qualunque. Potete tirare fuori qualunque Paese europeo, e spesso anche fuori dall'Europa, è davanti a noi. L'anno medio dei nostri stadio è anteriore al 1960, abbiamo ancora un terzo, un quarto di impianti che sono degli anni '20, anche di grandi squadre, che vengono utilizzati: Bologna, la stessa Fiorentina... Il nuovo progetto dello stadio sarà un'occasione, lo sarà il Viola Park, lo sarà l'idea di sviluppo, di investimento, di impegno che va messo sui club. La Fiorentina, da questo punto di vista, lo sta facendo e sta portando avanti altri temi che io condivido molto: uno è quello dei procuratori. La Fiorentina ha avuto il merito, come altri club e sottolineo il Milan, che ha adottato una politica lungimirante, di ragionare sui procuratori perché c'è modo e modo di svolgere quell'attività lì. Quando la pressione e il potere di ripicca diventano troppo alti, bisogna in qualche modo intervenire. Il grido di allarme della Fiorentina è centrato".

Castrovilli può diventare un punto di forza dell'Italia?

"Sono molto contento di vederlo in campo titolare, giocare nella Fiorentina... E' stata una delle notizie più belle di questi ultimi tempi, di questi ultimi anni. Mi piace tantissimo il suo allungo, come arriva dentro l'area quando si crea lo spazio ed a me piace, mi è sempre piaciuto. Ricordo di averlo visto in un'amichevole estiva con la Fiorentina a Livorno, quando lui era in fase di cessione, poi non fu venduto, fu tenuto e si è poi conquistato la titolarità. Sono contento di vederlo, ma ovviamente anche lui è chiamato a rispondere, come tutti quando si è giovani e si ha talento. Deve confermarsi e deve farlo, ma mi sembra che lo stia facendo. Per la Nazionale può tornare importante, può tornare utile così come Tonali, Pessina... Abbiamo una serie di giovanissimi o giovani che possono contribuire a questa nuova fase del calcio italiano".

Castrovilli come Tonali.. "Tonali è un giocatore molto interessante e ha già vissuto una difficoltà come è stato per Castrovilli. In quella fase della carriera, quando arrivi già lanciato ma poi vivi un momento di difficoltà, hai bisogno di grande personalità per tornare in alto e lui l'ha dimostrata. Lo scorso anno soffriva una maglia importante come quella del Milan e quest'anno è esplodo, gioca sempre con la testa giusta"

Che partita sarà Empoli-Fiorentina?

"Domenica prima della partita tra l'altro saranno ricordati i 100 anni dalla nascita di Artemio Franchi e lunedì il Museo del Calcio sarà impegnato in un evento con la Lega Pro. Tornando alla gara, sicuramente sarà un match che può uscire bello perché sono due squadre che nobilitano sempre il gioco. Ho già detto tantissime volte la mia stima del lavoro che sta facendo Italiano, ma chiunque può averla perché i viola hanno 17 punti in più della scorsa stagione. Dall'altra parte c'è Andreazzoli, un amico che a me piace moltissimo. Credo che stia facendo un campionato al di là del suo livello, con l'ultimo pareggio dove l'ho visto anche più concreto. Lo è, però a volte per il bel gioco ha perso qualche punto e invece questo, soffrendo, l'ha proprio rincorso e voluto. Può permettersi di giocare questo derby in maniera un po' più leggera".