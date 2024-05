MANDRAGORA, La coppa è il nostro sogno. Daremo la vita

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato

Il centrocampista viola Rolando Mandragora, dal Viola Park per il Media Day della Fiorentina, ha parlato alle radio presenti - tra cui Radio FirenzeViola - verso la finale di Conference League, in programma il 29 maggio ad Atene contro l'Olympiacos: "Abbiamo accumulato esperienza. C'è grande voglia di rivincita, l'anno scorso le finali non sono andate bene ma quest'anno ci stiamo preparando al meglio. Non vediamo l'ora di giocare".

Sulla coppa: "Sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e tutto il popolo fiorentino. Il trofeo manca da tanti anni e abbiamo grande voglia di riportarlo. Daremo la vita, non vediamo l'ora di essere lì e giocare".

Sulla finale: "Ci penso eccome. Sarei un ipocrita a dire il contrario. L'ambiente sarà caldo, come i nostri tifosi. Ne avremo tanti al seguito, siamo contenti. Ci spingeranno".

Chiosa: "Come tutti, arrivo con grande fiducia e spirito. Con fame e voglia di fare, perché vogliamo portare qualcosa a Firenze che manca da tanto. È il nostro sogno, abbiamo giocato più di 120 partite in due anni. Io sto bene, voglio dare il mio contributo come tutti i miei compagni".