MALDINI, Palladino mi ha fatto capire le mie potenzialità

L'attaccante del Monza Daniel Maldini è uno dei 4 giocatori nuovi convocati da Spalletti, ecco le sue emozioni direttamente dal raduno della Nazionale: "Orgoglioso di essere qua, le parole mi hanno fatto piacere, spero di far vedere quello che valgo. Cosa ha detto tuo padre? Fa piacere essere chiamato, la mia famiglia mi sta vicino ma abbiamo parlato poco della convocazione. Sono stato contattato anche dal Venezuela ma ho preferito aspettare. Con papà ho parlato poco ma so che è contento".

Che effetto le fa vedere le foto dei suoi familiari a Coverciano e se pensa ad un ritorno al Milan? "Mi fa un bell'effetto vedere le foto dei miei qui a Coverciano ma sono concentrato a fare bene. Al Milan ora non penso e penso solo a fare bene con Nazionale e Monza".

Come sei arrivato a farti riconoscere come Daniel e non come un Maldini? "Con il tempo riesci a capire tante cose continuando nonostante i giudizi degli altri. E' stato positivo ma anche negativo.



Sognavi di giocare e un aneddoto con nonno? "Il sogno penso sia stato normale per qualsiasi bambino. Di nonno ricordo che ci è stato sempre vicino, ma non ho particolari ricordi".

Ringraziamenti e ruolo? "Alle persone che mi sono sempre state vicine e se ho raggiunto i traguardi lo devo a loro. Il ruolo fa lo stesso, destra o sinistra o seconda punta".

Chiamata arrivata al momento giusto? "Mi sento bene e la chiamata è arrivata nel momento perfetto. Spero di dare una mano in tutti i reparti. Kakà era il mio preferito ma non ho chiesto un consiglio a mio padre su come battere i difensori".

Il ct dice che si assenta dalla partita? "E' vero e cercherò di migliorarmi per restare sempre in partita"

Cosa le ha insegnato Palladino? Palladino la scorsa stagione mi ha sempre aiutato a credere in me stesso e capire le mie potenzialità".

Il mio riferimento ora? "Dybala è impressionante"