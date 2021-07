LIVE MOENA, Termina la seduta di questa mattina

11:40 - Termina così anche per oggi la seduta del mattino

10:45 - L'esercizio consiste nel far girare il pallone nella metà campo di ogni squadra, fare un numero preciso di passaggi e poi di andare in porta

10:40 - Inizia la parte tattica della seduta. La squadra senza pettorina è composta da: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Ferrarini; Bonaventura, Bianco, Maleh; Agostinelli, Vlahovic, Saponara. La squadra con pettorina gialla invece: Rosati; Venuti, Dalle Mura, Igor, Terzic; Benassi, Kraste, Duncan; Munteanu, Kokorin, Sottil.

10:20 - Entrano in campo anche i portieri, agli ordini del preparatore Porracchio. Presente anche Dragowski. La squadra intanto ha iniziato il classico torello prima della parte tattica

10:10 - Viola finalmente in campo: sono tutti presenti i giocatori di movimento, ad eccezione di Callejon che oggi svolgerà terapie dopo la botta subita in amichevole. Biraghi invece ha smaltito la contrattura al quadricipite ed è disponibile

10:00 - Classica fase di riscaldamento in palestra per la squadra: tutti i giocatori viola si stanno alternando sulla cyclette

Dopo le 24 ore di riposo concesse da Vincenzo Italiano alla sua squadra, la Fiorentina nella giornata di oggi torna in campo per una doppia seduta in vista del rush finale di ritiro, dove i viola affronteranno le amichevoli contro il Levico Terme e la Virtusvecomp Verona. Stamani prima fase di lavoro al campo sportivo Benatti, dove sono da monitorare le condizioni degli infortunati Callejon e Biraghi. Su Firenzeviola.it, come sempre, potrete seguire tutto il live della seduta!