LIVE FV, ACF-Milan 3-1: euro punizione di Fruk

45' +4' - FINITA!!! La Fiorentina batte il Milan 3-1 e approda in semifinale dove l'attende alla Juventus.

45' + 4 - GOOOOL GOOOL GOOOL - 3-0 Viola grazie ad una bellissima punizione calciata direttamente in porta dal limite dell'area di Fruk.

45' - Dati quattro minuti di recupero, il Milan tenta il tutto per tutto.

44' - Cambio viola: Fruk per Fiorini.

27' - Gioco fermo per un infortunio a Brambilla che esce in barella. Al suo posto Giunti è costretto ad un altro cambio: entra Frigerio.

26' - Due cambi per parte. Il Milan toglie Mionic e Maldini e fa entrare Sala e Capone. Per i viola escono Bianco e Kukovec ed entrano Niccolò Pierozzi e Spalluto.

16' - GOL DEL MILAN: errore di Chiorra che esce a vuoto, batti e ribatti finché Merletti non insacca di testa.

13' - Doppio cambio per il Milan: escono Pecorino e Capanni ed entrano Tonin ed Olzer.

10' - GOOOOL GOOOL GOOOL La Fiorentina raddoppia dal dischetto: Beloko firma il 2-0

9' - RIGORE SU BIANCO, TIRA BELOKO...

5' - Occasione Milan con Capanni che fa passare il pallone tra le gambe di Chiorra, ma esce sul fondo.

4' - Mionic tira in porta, Chiorra para a terra senza problemi.

1' - RIPARTITI!!

-----------------------------

45' - FINE DEL PRIMO TEMPO - Fiorentina in vantaggio grazie al gol di testa di Lovisa al 35'.

35' - GOOOOL GOOOL GOOOL: Fiorentina in vantaggio grazie all'incornata di Lovisa su assist dalla destra di Edoardo Pierozzi.

31' - Mionic ha una buonissima occasione, parata da Chiorra poi il Milan sbaglia anche il tap in.

27' - Beloko al limite dell'area si gira e tira a botta sicura ma la palla esce.

22' - Primo ammonito per i viola, Lovisa, entrato male su Mionic

17' - Maldini jr fa un brutto fallo su Beloko e viene ammonito. L'arbitro richiama anche Bigica che protesta.

6' - Occasione per il Milan ma Chiorra si allunga e salva su Merletti.

9' - Buon momento viola, Lovisa manca di poco l'aggancio su buon pallone dalle retrovie.

8' - OCCASIONE per i viola! Dall'angolo Chiti di testa sbaglia di poco la mira.

5' - Occasionissima per il Milan, con Mionic, ma Chiorra salva in corner sopra la traversa. Il Milan di Giunti è primo in classifica del raggruppamento due, quindi è un avversario comunque tosto per i viola.

4' - Bianco tenta di entrare in area e tirare ma viene fermato dalla difesa rossonera.

3' - Milan in attacco, corner pericoloso ma la palla esce senza creare problemi a Chiorra.

1' - PARTITI!!!

Complice la partita della prima squadra a Milano e il giorno lavorativo, sono pochi i tifosi presenti in Maratona (unico settore aperto).

Quarti di finale di Coppa Italia Primavera quest'oggi alle ore 14.30, e la Fiorentina ospita i pari età del Milan nel maestoso scenario, quantomeno per la categoria, del Franchi. FirenzeViola.it vi racconterà in diretta gli aggiornamenti del match che sta per cominciare. Prima, uno sguardo alle formazioni ufficiali delle due squadre.

Fiorentina (4-3-3): Chiorra; E. Pierozzi, Chiti, Dalle Mura, Ponsi; Beloko, Bianco, Lovisa; Koffi, Kukovec, Fiorini.

Milan: Soncin; Barazzetta, Stanga, Brambilla, Merletti, Michelis, Mionic, Brescianini, Pecorino, Maldini, Capanni.