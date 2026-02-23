Dagli inviati L'ad del Pisa Corrado: "Ripresa di livello ma abbiamo giocato contro una grande"

L’amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado ha parlato così dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine della partita persa contro la Fiorentina: “Nel secondo tempo abbiamo avuto una bella reazione e non siamo stati timidi. Abbiamo avuto l’opportunità di pareggiarla fino alla fine, al cospetto di una grande strada. Noi lasciamo in campo troppi dettagli e in un campionato come questo non si può”.

Come definirebbe il progetto di quest’anno? La squadra può ancora salvarsi?

“Sì, ci sono ancora 12 partite e siccome ci abbiamo messo tanto per salire in Serie A la vogliamo difendere ed onorare fino alla fine. Avremo scontri diretti importanti fino alla fine”.

Cosa non si spiega dell’approccio alla partita?

“Nessuno di noi è contento ma è forse merito anche di quello che ha fatto la Fiorentina”.