Festa sotto la curva a fine partita. Ranieri tra i più scatenati

Il vento è cambiato a Firenze e dopo la vittoria contro il Pisa, la terza in una settimana oltre a Como e Jagiellonia, la Fiorentina può finalmente guardare al futuro con un po' di fiducia anche se la classifica per adesso recita terzultimo posto a pari merito con Cremonese e Lecce che attualmente significherebbe spareggio per viola e lombardi. C'è grande soddisfazione però al Franchi per la vittoria 1-0 contro il Pisa, festeggiata dalla squadra a fine partita sotto la Curva Ferrovia. Tra i più scatenati Ranieri che ha gridato e gioito con compagni e tifosi.