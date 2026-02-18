Le ultime su De Gea e Gosens. Vanoli: "Non ci facciamo mancare nulla..."

"David ha avuto questo problemino al dito... non ci facciamo mancare nulla". Lo ha detto Paolo Vanoli rispondendo a una domanda sulle condizioni del portiere lasciato a Firenze alla vigilia della sfida contro lo Jagiellonia in programma domani sera a Bialystok. L'allenatore della Fiorentina ha poi aggiunto: "Penso che sia stato un incidente che capita ai portieri. Gosens? L'ho detto: sta ritrovando la condizione giusta e questa partita può essere utile per tornare ad accumulare minuti in campo. La nostra bravura dovrà essere quella di capire come affrontare questa gara".

