Dagli inviati
Hiljemark non ci sta: "Non mi spiego la paura del primo tempo. L'obiettivo resta salvarci"
FirenzeViola.it
Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, ha preso la parola presso la sala stampa del Franchi al termine del ko contro la Fiorentina:
È deluso dall’atteggiamento della squadra specie in avvio?
“Sì, perché nel primo tempo non abbiamo giocato. Non è possibile giocare una gara come quella di oggi con la paura che ho visto. I primi 45’ non sono stati fatti bene”.
Il Pisa è condannato alla retrocessione?
“L’obiettivo resta quello di salvarsi, ci sono ancora 36 punti a disposizione. Dobbiamo andare in campo e giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo, perché a quel punto sicuramente potremo fare molti più punti”.
Pubblicità
Dagli inviati
Fiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro il Jagiellonia e testa a Udinedi Angelo Giorgetti
Le più lette
3 Un derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
4 Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean uomo-partita, Fagioli il fulcro del gioco. Ok Ndour, Ranieri e Brescianini
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean uomo-partita, Fagioli il fulcro del gioco. Ok Ndour, Ranieri e Brescianini
Dagli inviatiNdour positivo: "Ora siamo tutti uniti. Che sfortuna sul mio tiro. Questo è il vero Kean"
Dagli inviatiVanoli ottimista: "Vedo uno spirito diverso ma ci serve più furbizia. Il bel gesto di Gud"
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Tommaso LoretoComo e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com