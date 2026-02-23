Dagli inviati Hiljemark non ci sta: "Non mi spiego la paura del primo tempo. L'obiettivo resta salvarci"

vedi letture

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, ha preso la parola presso la sala stampa del Franchi al termine del ko contro la Fiorentina:

È deluso dall’atteggiamento della squadra specie in avvio?

“Sì, perché nel primo tempo non abbiamo giocato. Non è possibile giocare una gara come quella di oggi con la paura che ho visto. I primi 45’ non sono stati fatti bene”.

Il Pisa è condannato alla retrocessione?

“L’obiettivo resta quello di salvarsi, ci sono ancora 36 punti a disposizione. Dobbiamo andare in campo e giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo, perché a quel punto sicuramente potremo fare molti più punti”.