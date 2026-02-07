Dagli inviati
Maripan se la gode: "Gol importante. Nel secondo tempo in campo rilassati"
Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato così in sala stampa al termine del 2-2 ottenuto contro la Fiorentina: “Sono molto felice di aver aiutato la squadra con il mio gol. Nel primo tempo abbiamo fatto una partita buona mentre nella ripresa siamo entrati in campo rilassati… sono felice però di aver aiutato la squadra”.
Tanti alti e bassi anche oggi: cosa di porta questo pareggio?
“Giorno dopo giorno ci alleniamo per trovare la strada giusta per migliorare tutti insieme. Dobbiamo lavorare, aiutarci tra compagni ed essere positivi. Io sono esperto e devo aiutare i più giovani”.
Antognoni: "Casarin tra gli arbitri più importanti ma doveva essere più severo con Martina"
L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
