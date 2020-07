KOUAME, 1° allenamento pregara con preghiera

Primo riscaldamento pre-gara con la Fiorentina per l’attaccante Christian Kouame, che oggi per la gara con il Parma si è guadagnato la prima convocazione dopo il brutto infortunio al legamento crociato: il numero 9 (cifra importante) appena entrato in campo per palleggiare con i compagni di squadra ha effettuato sulla linea del fallo laterale una lunga preghiera e poi si è messo a lavorare assieme a tutto il gruppo delle riserve, dimostrando una buona forma fisica e feeling con i viola. Vedremo se nelle prossime partite, l’ex Genoa potrà esordire in maglia viola.