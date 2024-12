GRAVINA, Bove sta bene: è già proiettato alle gare di stasera

Fonte: dal nostro inviato a Careggi, Andrea Giannattasio

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato così ai media presenti all'esterno dell'ospedale di Careggi: "Il ragazzo sta bene e ha avuto molto piacere di vedere amici e compagni. Si informa già sulle partite, è già proiettato alle partite di questa sera, e questo è già un segno positivo. Per rispetto della privacy del ragazzo non ho chiesto nulla ai medici, ma sono qui per mostrare la vicinanza di tutto il mondo del calcio, cogliendo anche l’occasione per salutare la famiglia. Ringrazio anche la Fiorentina, la dirigenza, il tecnico Palladino e la squadra.

In questi momenti il calcio riesce a dimostrare la sua forza di grande comunità. Ieri in in pochi istanti si è intervenuti con rapidità, a dimostrazione che il lavoro sul piano della salute è uno dei beni primari. Cosa ci siamo detti? Abbiamo scambiato alcune battute ma l’ho trovato bene".