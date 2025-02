Dagli inviati Giandebiaggi su Hellas-Fiorentina: "Importante per tutti, ACF lotta per la Champions"

La ‘Alberto Di Chiara Academy’, scuola calcio élite dello Scandicci, celebra il suo quinto anniversario. Nata nel 2020 con il nome dell’ex calciatore di Fiorentina, Parma, Lecce e Roma (tra le altre), l’accademia festeggerà giovedì 20 febbraio a partire dalle ore 18.30 con la Partita del Cuore, che si terrà allo stadio Bartolozzi di Scandicci. Sul campo scenderanno tanti ex giocatori e volti noti dello spettacolo. Ai media presenti, tra cui gli inviati di Radio FirenzeViola è intervenuto Marco Giandebiaggi, allenatore ed ex calciatore. Di seguito le sue parole: "Io l'anno scorso non sono potuto venire, quest'anno sono venuto molto volentieri. Io e Alberto siamo sempre in contatto, lui spesso viene da noi, come vedete ci sono tanti altri ex giocatori. Quando ci sono eventi come questi ci troviamo sempre volentieri".

Da ex Verona, come vede la partita di domenica contro la Fiorentina?

"Cominciano ad essere partite importanti, la Fiorentina penso che lotti per la Champions, il Verona anche quest’anno sta facendo un piccolo miracolo. Sicuramente sarà una partita aperta, con il Verona che si potrebbe accontentare anche di un punto."

Tornerà Moise Kean a disposizione, può mettere in difficoltà l'Hellas?

"Sicuramente, è in grande forma. Sta facendo molto bene, mi ha sorpreso per la maturità , probabilmente aveva bisogno di questa piazza per esplodere e rendere al massimo."

C'è un giocatore in particolare che l'ha sorpresa?

"Per me è più il collettivo, anche se ti potrei ridire Kean oppure De Gea. La Fiorentina è una squadra consolidata e i risultati si stanno vedendo".

Ci sarà Parma-Bologna, subito un bel 'battesimo' per Chivu.

"Si, domenica sarà importantissima, venivamo da due punti in 9 partite, ci sono stati tani infortuni. Il Bologna è in forma, ma sono convinto che Chivu può lavorare bene e stimolare la squadra. L’entusiasmo fino a poco tempo fa c'era. Speriamo di fare risultato, poi si valuteranno le prestazioni".