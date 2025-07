Dagli inviati Gianfelice Facchetti: "Dzeko un grande, all'Inter è stato rimpianto"

Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex dirigente dell'Inter Giacinto, ha parlato così a Radio Firenzeviola della Fiorentina: "Pioli è sicuramente un buon allenatore che ha fatto bene sia a Firenze che al Milan, non all'Inter che era in un periodo particolare. La Fiorentina ha dimostrato di avere un suo modo di lavorare, è sempre mancato un pezzettino per fare uno scatto in avanti ma con le giuste mosse e con qualche azzardo in più può diventare una delle squadre dei primi 4 posti. Si tratta di una società seria, che lavora bene: con un paio di colpi giusti e un po' di fortuna può puntare in alto".

Dzeko?

"Un grande. Una persona fantastica e un grande atleta. Avrebbe fatto comodo all'Inter averlo in questi due anni, tanti tifosi l'hanno rimpianto perché una figura così fa bene al calcio. Sono contento per lui che sia tornato in Italia e per i tifosi della Fiorentina che se lo godranno".