Gioco interrotto al 13’ per ricordare Davide Astori allo stadio Franchi: la Fiorentina con Pezzella ha messo la sfera in rimessa laterale ed il gioco è stato bloccato, con tutti i presenti dello stadio che hanno applaudito in piedi per circa 1’ la foto che è apparsa sul maxi schermo dello stadio con il volto dell’eterno numero 13, scomparso il 4 marzo 2018 a Udine.