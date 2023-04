FOTO-VIDEO FV, Il 'Miejski' e il treno fuori dallo stadio

Fonte: dagli inviati a Poznan, Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

Continua il tour per le vie di Poznan con le attrazioni e soprattutto i luoghi che vedranno la Fiorentina protagonista stasera. Nelle foto realizzate da Firenzeviola.it, lo Stadion Miejski, il catino da oltre 40mila posti che domani sarà una spinta per i giocatori del Lech contro la squadra di Italiano. Ecco le immagini che ritraggono tra le altre anche un treno fuori dall'impianto: la ferrovia è infatti il simbolo del club biancoblu, che per diversi decenni è stato proprietà delle Ferrovie dello Stato polacco. Il legame con la ferrovia è rappresentato anche nello stemma del Lech, che ritrae una locomotiva biancoblu.

