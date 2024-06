FOTO FV, Zaniolo a Carrara a seguire la finale playoff di C

Si sta svolgendo in questi minuti la finale playoff del campionato di Serie C, che decreterà la promossa in Serie B 2024/25 tra Carrarese e Vicenza, oltre alle già note Cesena, Juve Stabia e Mantova. A seguire la gara sugli spalti dello Stadio dei Marmi, come mostra l'immagine raccolta sul posto da FirenzeViola.it, c'è anche Nicolò Zaniolo, rientrato al Galatasaray dopo la stagione all'Aston Villa ma voglioso di tornare in Italia, accostato anche alla Fiorentina.