FOTO FV, Ora il Premio Nereo Rocco a Coverciano

Fonte: dai nostri inviati all'evento Luciana Magistrato, Mattia Carletti e Ludovico Mauro

Si sta svolgendo in questi minuti all’Auditorium di Coverciano la cerimonia di consegna dei premi ‘Nereo Rocco’. Tra i premiati ci sarà il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi e anche la famiglia Astori in memoria di Davide, due grandi ‘Capitani Viola’. Oltre a loro sono presenti numerose personalità del mondo sportivo ed istituzionale. Verranno premiati anche, per il giornalismo Massimo Marianella, come personaggio emergente Thiago Motta allenatore del Bologna. Premio Città di Firenze all’ex viola Andrea Orlandini; premio speciale Us Settignanese a Furio Valcareggi.