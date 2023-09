FOTO FV, Il VP e quei genitori a rischio lungo la strada

Sono giorni di grande attesa quelli che la Fiorentina sta vivendo nella speranza di ottenere quanto prima tutti i permessi affinché il Viola Park possa aprire ufficialmente i battenti. Ma non c'è solo la dirigenza viola che sta attendendo (da tempo) le autorizzazioni necessarie per l'inaugurazione del suo centro sportivo. Anche i genitori dei calciatori più piccoli, tesserati per le giovanili del club, attendono quanto prima di poter varcare la soglia del nuovo training center di Bagno a Ripoli.

C'è un'immagine, del resto, che più di altre sintetizza questa voglia di poter quanto prima avere accesso al Viola Park ed è quella che Firenzeviola.it vi propone all'interno di questo articolo: una scena che si ripropone puntuale ogni pomeriggio, quando alcune selezioni del vivaio (perlopiù dall'Under-17 in giù) si allenano nel campo principale del padiglione del settore giovanile. I genitori dei ragazzi (o dei bambini), infatti, dopo aver accompagnato i figli al centro sportivo parcheggiano lungo la strada - via Pian di Ripoli - e si mettono ad ammirare gli allenamenti a pochi passi da dove sfrecciano le auto.

Una situazione di scarsa sicurezza (al punto che spesso alcune pattuglie della Polizia Municipale sono chiamate a sorvegliare le aree troppo affollate) che se da un lato racconta quanto grande possa essere l'amore di un padre e di una madre per un figlio, dall'altro evidenzia la necessità che quanto prima il Viola Park possa essere aperto al pubblico, non fosse altro che per garantire maggiore sicurezza e comfort a chi, per adesso, è invece costretto a stazionare lungo una carreggiata e sotto il sole soltanto per seguire una seduta di allenamento.