FOTO FV, Curva Fiesole alla partita dell'Assedio

Fonte: dai nostri inviati- L. Magistrato e L. Mauro

Alla Partita dell'Assedio, in programma oggi pomeriggio in Piazza Santa Croce, presente anche la Curva Fiesole: una delegazione del tifo organizzato viola, in particolare del gruppo 1926, è in prima fila all'evento organizzato dal Comune di Firenze per celebrare una tradizione tutta fiorentina (qui la storia). Alcuni dei rappresentanti della Curva sono stati infatti ospitati come "magnifici messeri" della partita, per ringraziare i tifosi della collaborazione data nelle settimane successive all'alluvione che ha colpito Campi e altre zone della Toscana.

Proprio a loro, agli alluvionati, sarà devoluto l'incasso della giornata odierna. Qui le foto realizzate dai nostri inviati: