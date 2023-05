FOTO FV, Biglietti per l'Inter e il Basilea: quanta coda

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Lunghe code fuori dal Fiorentina Point di Via de' Sette Santi per l'acquisto dei biglietti per le gare contro il Basilea e, da oggi, contro l'Inter, match valido per la Finale di Coppa Italia. Come documentano le foto scattate in questi minuti da Firenzeviola.it, al di fuori dello storico botteghino a pochi passi dallo stadio Franchi si sono formate fin da stamani delle code di decine di tifosi della Fiorentina che in questi minuti stanno cercando di reperire i tagliandi per le due gare che mettono in palio la finalissima di Conference League e il trofeo che manca dal 2001. Per il torneo europeo è già partita la vendita libera mentre per ciò che concerne la coppa nazionale - per la quale ieri era possibile comprare i ticket esclusivamente online - è ancora in corso la fase di prevendita per i possessori del pack "Una poltrona per due Coppe". Ecco gli scatti di FV: