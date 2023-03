FOTO FV, A Coverciano match di stelle per beneficenza

Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

Pomeriggio di sport e solidarietà quest'oggi a Coverciano: al centro tecnico federale è andata in scena la prima edizione della Digital Cup, con la sfida tra la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e la Nazionale Italiana Cantanti.

Dopo il convegno di stamani, con tanti ospiti presenti, nel pomeriggio spazio al campo: l’incontro è stato diretto da una terna arbitrale tutta al femminile e commentato da Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport. Sotto la direzione tecnica del Mister Sandro Giacobbe e del Dg della NIC, Gian Luca Pecchini, la Nazionale Cantanti torna in campo a Coverciano con il presidente Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Shade, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Ludwig. Sul terreno di gioco, per la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, c'erano fra gli altri gli ex-calciatori Luigi Di Biagio, Simone Pepe e Mark Iuliano, oltre che Leonardo Blanchard, difensore con un passato in Serie A. Tra gli ospiti della giornata, ci sarà anche l’allenatore ed ex-giocatore Eusebio Di Francesco.

Le Nazionali si sfidano oggi per sostenere i Punti Luce di Save The Children Italia, 26 spazi ad alta densità educativa che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative e educative gratuite a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, tra le quali anche l’accesso alle nuove tecnologie e l’accrescimento delle competenze digitali. Ecco gli scatti di oggi