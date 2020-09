FIORENTINA-REGGIANA 5-1, Rivivi il LIVE di FV!

19.51 - Finisce qua anche la nostra diretta testuale. Restate su FirenzeViola.it per tutte le notizie della serata.

19.50 - Buone indicazioni per Iachini dall'amichevole odierna, soprattutto per l'attacco apparso in ottima forma. Ancora qualche meccanismo da oleare, ma la Fiorentina ha messo ulteriori minuti nelle gambe.

90' - E FINISCE QUI! 5-1 l'ultima amichevole della Fiorentina prima dell'inizio della Serie A. Doppiette di Kouamé e Ribery oltre al gol di Chiesa.

87' - GOL DELLA REGGIANA! Ha segnato Zamparo su una ribattuta dopo un tiro di Marchi che aveva colpito il palo.

86' - Traversa della Reggiana! Cambiaghi spaventa Dragowski con un tiro che scavalca il portiere ma si stampa sul palo alto.

85' - Cambio nella Fiorentina: esce Pezzella, entra Ceccherini.

84' - Problema alla caviglia per Pezzella, che lascia il campo zoppicando. Al suo posto entrerà Ceccherini.

81' - Simpatico episodio all'uscita di Ribery, con il francese che ha abbracciato mister Iachini totalmente immerso nella partita.

80' - Cambio nella Fiorentina: esce Ribery, entra Montiel.

77' - Subito pericoloso Igor con un destro che esalta l'intervento di Voltolini.

76' - Triplo cambio nella Fiorentina: escono Lirola, Bonaventura e Chiesa, entrano Amrabat, Venuti e Igor.

75' - Bella azione della Fiorentina che dopo una serie di uno-due libera Bonaventura al tiro: destro potente, ma alto.

71' - Cambio in porta per la Reggiana: esce Cerofolini, entra Voltolini.

70' - Bonaventura! Prova il tiro a porta vuota dopo un'uscita avventata di Cerofolini, ma non trova lo specchio della porta. Altro gol fallito dal centrocampista gigliato.

69' - Fiorentina un po' sulle gambe in questa frazione di gioco. Mentre Iachini prepara il cambio ed inserirà Amrabat.

67' - Sembra essersi ripreso Duncan, con il gioco che riparte.

66' - Problema al costato per Duncan, con i sanitari costretti ad entrare per la seconda volta.

63' - Kouame! Gran parata di Cerofolini sul sinistro violento dal limite dell'area. Il portiere ex Fiorentina salva i suoi.

63' - Ancora Bonaventura! Porta stregata oggi per il centrocampista. Questa volta il tiro viene parato dal portiere.

60' - Altro gol clamoroso fallito da Bonaventura! Ribery lo mette davanti alla porta vuota: il centrocampista però colpisce male e centra la traversa. Che errore di Jack!

59' - PARA DRAGOWSKI! Calcia proprio Zamparo, ma Dragowski intuisce e respinge. Negata dunque la gioia del gol alla Reggiana.

58' - Calcio di rigore per la Reggiana! Bonaventura stende Zamparo.

55' - Bonaventura! Clamorosa occasione per il neo-acquisto! Ribery scappa in area e serve all'indietro il centrocampista, il cui tiro a botta sicura viene però bloccato sulla linea di porta.

53' - GOL DI KOUAMÉ! Duncan lo libera con un ottimo filtrante, l'attaccante ha tutto il tempo per dribblare Cerofolini e poi scaricare il destro in porta. Fiorentina sul 5-0.

51' - Kouamé svetta in area sul corner, ma l'incornata è centrale. Blocca Cerofolini.

50' - Lirola! Chiesa scappa e serve lo spagnolo in area: stop e tiro a giro che esce di poco a lato.

48' - Milenkovic! Prova il destro dalla distanza liberato da Ribery, ma Cerofolini blocca a terra.

47' - Castrovilli rischia in disimpegno ma per sua fortuna l'arbitro fischia fallo dopo che ha perso il pallone.

46' - Subito pericolosa la Fiorentina con un''uscita un po' avventata di Cerofolini che si salva rinviando di testa.

45' - RIPARTE LA SFIDA! Questa volta a battere il calcio d'inizio è la Fiorentina. Girandola di cambi nella Reggiana, nessun cambio invece nella Fiorentina.

--- INTERVALLO ---

45' - Finisce qui il primo tempo! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 4-0.

45' - Doppio corner pericoloso della Fiorentina, respinto però dalla Reggiana.

44' - Bella azione della Fiorentina con Castrovilli che con una giocata serve Ribery in area. Il francese prova il cross per Bonaventura che viene anticipato a due passi dalla porta.

43' - Prova lo stesso Bonaventura, spedendo però alto con il destro. Non un tentativo eccezionale.

42' - Bella giocata di Bonaventura sui 20 metri: serpentina in mezzo a due uomini e buon fallo guadagnato dall'ultimo acquisto viola.

40' - Costa si mangia un gol su cross di Radrezza che lo pesca tutto solo in area: il capitano della Reggiana però colpisce malissimo e poi tenta un comico colpo di tacco. Palla tra le braccia di Dragowski.

39' - Fallo di Chiesa in pressione sulla difesa della Reggiana. Prova di alti e bassi fin qui dell'esterno viola.

36' - Mazzocchi! Prima vera occasione per la Reggiana, con Lirola che regala palla all'attaccante avversario che spara alto il destro dal limite. La Fiorentina denota ancora qualche limite dal punto di vista dell'impostazione.

35' - Grande presenza vocale da parte di Iachini e soprattutto di Ribery, che guida la squadra con il telecomando.

33' - Cross di Chiesa che per poco non pesca Bonaventura tutto solo a centro area. Si salva la Reggiana.

30' - Nervi tesi tra Pezzella e Mazzocchi a centrocampo. Segno di come gli uomini di Beppe Iachini abbiano preso sul serio questa amichevole.

30' - Chiesa non riesce a servire bene Kouamé in area e il pallone finisce a Cerofolini.

28' - Continua a spingere la Fiorentina ora che il ritmo della Reggiana è calato vertiginosamente. Si divertono gli attaccanti.

25' - GOL DI KOAUMÉ! Palla geniale di Ribery per Chiesa, che in area mette al centro e per Kouamé è un gioco da ragazzi fare il 4-0.

23' - Entra Lirola al posto di Biraghi.

22' - Ancora Dragowski salva in area, mentre Iachini prepara il cambio per Biraghi.

22' - Riparte il gioco mentre Biraghi resta a terra.

21' - Si fa male in maniera un po' strana Biraghi che però sembra molto dolorante. Probabilmente ha messo male il piede nei pressi del cartellone: necessario l'intervento dei medici.

20' - Si fa vedere in avanti anche la Reggiana, con una sponda di Zampano che costringe Dragowski a salvare i suoi. Anticipato per un pelo Mazzocchi.

18' - Pericoloso Duncan in area, probabilmente in posizione di fuorigioco. Il passaggio del centrocampista per Kouamé però è troppo lungo: palla tra le braccia di Cerofolini.

14' - ALTRO GOL DELLA FIORENTINA! ANCORA RIBERY! E che gol... Prende palla dalla sinistra, chiede l'uno-due a Bonaventura e in area fa un dribbling prima di mettere palla all'angolino. Il francese disegna calcio!

12' - CHE GOL DELLA FIORENTINA! SEGNA CHIESA! È proprio Chiesa a dare il via all'azione, andando via a Lunetta sulla destra: poi passaggio a Kouamé che di tacco la passa a Ribery, il quale con un altro tacco libera Chiesa davanti a Cerofolini. Tiro da due passi e 2-0 viola!

9' - GOL DI RIBERY! Errore pessimo di Costa che in disimpegno regala palla al francese: a tu per tu con Cerofolini Ribery prende la mira e centra l'angolo. Fiorentina sull'1-0.

8' - Ci prova in area anche Ribery con il sinistro: palla tra le braccia di Cerofolini.

7' - Kouamé! Grande azione in profondità dell'ivoriano, che direttamente su lancio di Dragowski scappa alle spalle dei difensori e poi scarica il destro potente: palla alta di pochissimo sopra la porta difesa da Cerofolini.

6' - Squadra un po' imballata quella di Iachini in questo inizio. La difesa fa fatica anche a far girare il pallone.

4' - La Fiorentina per ora non riece a trovare particolari spazi, ben pressata fin dalla difesa dalla Reggiana.

3' - Si rialza e riprende il gioco pur zoppicando Chiesa, quest'oggi con la maglia numero 9.

2' - Duro colpo subito da Chiesa, che resta a terra e si tocca dolorante la caviglia.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Reggiana.

17.58 - Fiorentina in completo viola, Reggiana invece in azzurro.

17.55 - Tutto pronto per l'inizio della sfida, con le squadre che si preparano ad entrare in campo.

17.45 - Probabile che quella che scenderà quest'oggi in campo sarà poi la formazione della Fiorentina sabato prossimo a meno di clamorosi stravolgimenti. Unici possibili cambi a centrocampo, dove andrà valutato Pulgar, e in attacco con Vlahovic pronto ad insidiare Cutrone. Grande interesse dunque per vedere come i giocatori si troveranno in campo.

L'ultima amichevole della Fiorentina prima del Torino. Allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina affronta la Reggiana in vista dell'impegno che sabato prossimo sancirà l'inizio della Serie A 2020/21. Una partita utile per Beppe Iachini per provare gli ultimi schemi e la formazione per il Torino, contro una squadra che pur facendo la Serie C vorrà dire la sua a Firenze. Il clima è molto caldo, vedremo come la squadra viola reagirà. Restate con FirenzeViola.it per il racconto della sfida!

Le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Biraghi, Ribery, Kouamè. All. Iachini.

A disp. Ghidotti, Igor, Lirola, Dalle Mura, Ceccherini, Illanes, Cristoforo, Saponara, Terracciano, Amrabat, Eysseric, Montiel, Cutrone, Vlahovic, Brancolini.

REGGIANA: Cerofolini, Di Gennaro, Martinelli, Muratore, Rossi, Costa, Voltan, Zampano, Mazzocchi, Radrezza, Lunetta. All. Alvini

A disp.Voltolini, Galeotti, Zamparo, Mori, Kirwan, Lorenzani, Libutti, Espeche, Marchi, Cambiaghi.