Fiorentina Primavera, a vedere la gara sugli spalti anche Tarozzi: lo scatto

A vedere la Fiorentina Primavera che oggi giocherà contro l'Atalanta al Viola Park c'è anche l'allenatore Andrea Tarozzi, secondo di Stefano Pioli. Come mostra la foto realizzata da FirenzeViola.it, il tecnico era a colloquio sulle tribune dello Stadio Curva Fiesole con Duccio Innocenti, ex viola e ora agente del gruppo di Alessandro Moggi. Di seguito lo scatto.