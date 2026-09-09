Per Venezia-Fiorentina di venerdì l'arbitro sarà Fourneau

Per Venezia-Fiorentina di venerdì l'arbitro sarà FourneauFirenzeViola.it
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di Redazione FV

L'arbitro di Venezia-Fiorentina, anticipo della quarta giornata di serie A venerdì 11 alle 20.45 allo stadio Penzo, sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Al Var Dionisi, quarto uomo Ayrooldi. Ecco tutto il sestetto arbitrale:

VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45

FOURNEAU

ALASSIO - BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     DIONISI

AVAR:       MAGGIONI