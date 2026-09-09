Dagli inviati
Joseph e Catherine Commisso all'Arena Civica per la Supercoppa Primavera: le foto
La dirigenza della Fiorentina, il presidente Joseph e la vicepresidentessa Catherine Commisso, è arrivata all'Arena Civica di Milano per assistere alla gara della Fiorentina contro l'Atalanta per l'assegnazione della Supercoppa Primavera. Ad accompagnarli ovviamente anche il direttore generale Alessandro Ferrari. Il presidente è andato anche negli spogliatoi per incoraggiare e fare l'in bocca al lupo ai ragazzi viola. Ecco le immagini realizzate da FirenzeViola.
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Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"di Lorenzo Di Benedetto
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1 Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Copertina
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
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