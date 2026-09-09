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Joseph e Catherine Commisso all'Arena Civica per la Supercoppa Primavera: le foto

Joseph e Catherine Commisso all'Arena Civica per la Supercoppa Primavera: le foto
Oggi alle 17:57Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

La dirigenza della Fiorentina, il presidente Joseph e la vicepresidentessa Catherine Commisso, è arrivata all'Arena Civica di Milano per assistere alla gara della Fiorentina contro l'Atalanta per l'assegnazione della Supercoppa Primavera. Ad accompagnarli ovviamente anche il direttore generale Alessandro Ferrari. Il presidente è andato anche negli spogliatoi per incoraggiare e fare l'in bocca al lupo ai ragazzi viola. Ecco le immagini realizzate da FirenzeViola.