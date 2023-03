FIO-SERAVEZZA 4-0, Rivivi il live di FV: viola agli ottavi

Fonte: dal nostro inviato a Porcari (LU) - Andrea Giannattasio

48' - Finisce qui la partita: la Fiorentina batte 4-0 il Seravezza e si qualifica con un turno di anticipo agli ottavi di finale della Viareggio Cup

45' - Segnalati 3' di recupero

37' - Viola in pressione alla ricerca del 5-0 ma il Seravezza si chiude bene

32' - POKER VIOLA! Arriva finalmente il gol di Senè: azione di Padilla Mendosa sulla sinistra, bella apertura dalla parte opposta con il senegalese che sfruttando un errore in uscita del portiere fa 4-0

25' - Sené si mangia una grande occasione per il 4-0! Bella palla di Harder per vie centrali, il senegalese controlla in area ma spara altissimo

16' - GOOOOOL! Eccolo qua il tris viola! Ancora Presta sugli scudi! Azione personale del classe 2005 che recupera palla sulla sinistra, entra in area e con un diagonale sul secondo palo fa 3-0! Quinto gol nel Viareggio per Presta

4' - La Fiorentina trova il terzo gol con Da Silva ma la rete viene annullata per fuorigioco: tutto da rifare per i viola

1' - Via alla ripresa! Si riparte dal 2-0 per i viola!

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: Fiorentina avanti 2-0 all'intervallo sul Seravezza grazie alle reti di Harder e Presta

36' - Botta centrale di Sené: para senza problemi il portiere del Seravezza

32' - GOOOOOL!!! Raddoppio viola! Presta! Contropiede viola con un'azione personale dell'attaccante viola, che segna il 2-0 con un diagonale sul secondo palo e sale a quota 4 gol nella competizione

29' - Cambio obbligato nel Seravezza: esce Arrigucci ed entra Giunta

19' - GOOOOLL!!! La Fiorentina passa in vantaggio con Harder! Calcio di punizione dalla distanza, la palla rimbalza davanti al portiere e finisce alle spalle dell'estemo difensore del Seravezza: 1-0 viola!

17' - La Viola preme alla ricerca del vantaggio ma il Seravezza si chiude bene

10' - Clamorosa doppia chance per i viola con una doppia traversa colpita su azione di contropiede prima da Presta e poi da Sené. Si resta sullo 0-0

3' - Sené a un passo dal gol: diagonale dalla sinistra fuori di poco!

1' - Inizia il match: Fiorentina in completo viola, Seravezza con tenuta bianca

Seconda giornata della fase a gironi della 73a Viareggio Cup per la Fiorentina Under-18, che oggi pomeriggio presso lo stadio di Porcari affronta il Seravezza. I viola di mister Papalato hanno già battuto per 5-1 nella prima giornata l'FA Euro New York e oggi, contro la squadra toscana, cercano il pass per gli ottavi di finale con un turno d'anticipo (sabato a Pietrasanta va in scena il terzo turno della fase a gruppi contro il Monterosi). Ecco le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina: Tognetti; Baroncelli, Elia, Scuderi, Maggini; Gudelevicius, Harder; Spaggiari, Da Silva, Presta; Sené. All. Papalato.

Seravezza: Myrtaj; Pucci, Lorieri, Sancredi, Michelucci; Benvenuti, Arrigucci, Maffei; Gabrielli, Vietina, Masini. All. Del Nero.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.