FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervallo Italiano effettua un cambio inserendo, all'esordio stagionale (90 minuti a parte in Primavera sabato scorso), Niccolò Pierozzi per far rifiatare Parisi. Con il suo ingresso sulla fascia destra, Comuzzo si sposta al centro e Ranieri va a fare il terzino sinistro.