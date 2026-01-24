Dagli inviati Esposito ammette: "In estate contatto con la Fiorentina: felice di essere a Cagliari"

L’attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito ha preso la parola presso la sala stampa del Franchi al termine della vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Il campionato ci chiede di fare sempre gare di sacrificio. Oggi avevo il compito importante di non far giocare un giocatore importante come Fagioli e penso di esserci riuscito”.

Quanto le manca il gol?

“Zero. Mi ricordo all’inizio la stampa non è stata molto brava con me, visto che tutti mi chiedevano il gol. Ma io non vivo per quello: io mi sacrifico e cerco di fare il meglio per la squadra. Ho avuto un mese difficile extra campo. Sono il primo a fare autocritica e oggi penso di essere stato in campo abbastanza bene”.

Il Cagliari può ambire a qualcosa in più della salvezza?

“Salviamoci e poi vediamo”.

La Fiorentina l’ha cercata questa estate?

“Sì, c’è stato qualcosa. Poi non si è concretizzato. Io ho preso una decisione però e sono felice di dove sono e della scelta che ho fatto”.