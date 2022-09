DAL CS, In gruppo Nico, fuori Duncan. Dodô...

Arrivano novità direttamente dal centro sportivo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Alfred Duncan non si allena ancora con il gruppo, mentre Nico Gonzalez è tornato a pieno regime con la squadra. Mentre per quanto riguarda Dodô, non si è allenato per permesso di paternità, data la nascita del figlio di questa mattina. Importanti aggiornamenti per Vincenzo Italiano in vista della prima partita di Conference League contro il Riga.