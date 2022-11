CUPELLONI (ARUP), Azzereremo modifiche al Franchi

Luciano Cupelloni, architetto che collabora con Arup nella restaurazione del Franchi, è intervenuto durante l'assemblea pubblica al Mandela Forum per mostrare il restyling dello stadio: "Noi all'interno del team, coordinato e e diretto da Arup ci occupiamo delle strutture storiche, di tutta la parte realizzata da Nervi negli anni '30. Il complesso del Franchi, nel corso degli anni ha subito numerosi cambiamenti. Da un lato l'invecchiamento natural, dall'altro tutte le trasformazioni fatte durante negli anni. La più rilevante è quella fatta per Italia '90, dove sono state realizzate nuove strutture e modificate le tribune. Tutte queste modifiche episodiche, spesso scoordinate fra loro, saranno completamente eliminate, questo sarà il primo criterio del nostro restauro. Torneremo alla condizione originaria, ma questo non sarà abbastanza e quindi faremo una serie di interventi di restauro necessari per mantenere le vecchie strutture per molti anni. Molte cose che sono andate via col tempo verranno riproposte. Ci sarà il grande progetto della copertura che darà le caratteristiche necessarie per essere uno stadio internazionale".

Quanto è stato difficile rendere più moderno il Franchi pur mantenendolo un edificio storico?

"Qui bisogna parlare del progetto complessivo. Il progetto prevede la costruzione di due nuove tribune a ridosso delle curve esistenti, che avranno però una nuova funzione collettiva. Ci sarà un rapporto diverso fra il pubblico e la partita".

Si può parlare di ripristino e addizione?

"Più che di ripristino direi restauro e addizione. Rimuoveremo tutto quello aggiunto nel tempo e poi aggiungeremo la copertura e delle strutture sottostanti".