COMMISSO, In tribuna con la sorella e la cugina

Come ampiamente annunciato, il presidente Rocco Commisso è in tribuna allo stadio Olimpico di Roma per assistere alla sfida tra i giallorossi e la sua Fiorentina. Accanto al presidente viola sono sedute in tribuna due ospiti speciali: si tratta della sorella e della cugina, con cui è stato in questi giorni a Marina di Gioiosa Jonica in Calabria. Presenti regolarmente anche il dg Barone, Joseph Commisso e il ds Pradè.