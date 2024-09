BOVE, Mi fa ridere sentir dire che sono giovanissimo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione oggi al Viola Park, il nuovo centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha risposto anche a una domanda sul sentirsi pronto per un'avventura del genere: "Mi fa un po' ridere sentir dire che sono giovanissimo (ride, ndr). In tutta Europa giocano ragazzi di 16-17 anni, io a quell'età andavo a scuola. Non sono giovanissimo, non è così. Qua ci sono tanti romani, Firenze è una città anche a una certa distanza da Roma e non è così scontato trovare un posto così bello e in cui crescere. Sono davvero contento di essere qua: la scelta della Fiorentina è stata la migliore che potessi prendere".

