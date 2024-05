BONAVENTURA, Sto bene. Il mio ruolo? Vediamo domani

Il centrocampista viola, Giacomo Bonaventura, ha preso la parola in sala stampa direttamente dall'Agia Sophia, stadio dove domani si disputerà Fiorentina-Olympiacos: "Non ho ancora fatto gol e spero di farlo, ma il risultato della squadra è più importante. Ognuno di noi deve mettere da parte le cose personali per fare una grande partita".

Cosa significherebbe vincere un trofeo con la Fiorentina?

"Sarebbe ancora più bello, perché l'ultima coppa qui è stata vinta oltre vent'anni fa e quindi a maggior ragione si sente la voglia dei tifosi, come l'anno scorso, di vincere. Ho sempre percepito un attaccamento alla maglia particolare da parte dei fiorentini, anche quando andavo a Firenze da avversario. Domani abbiamo la possibilità di rifarci e ci proveremo".

Come sta? E quale sarà la sua posizione domani?

"Sto bene, le ultime partite ho giocato e ho fatto parecchi minuti. Per quanto riguarda il mio ruolo di domani, ancora non sappiamo chi andrà in campo. La strategia la sappiamo più o meno, domani poi andremo nel dettaglio e capiremo le strategie per i vari giocatori. Ma in sostanza i nostri principi sono sempre gli stessi".

Quanto le è dispiaciuto non figurare tra i convocati della Nazionale?

"La carriera del calciatore è così, ci sono gioie e dolori, vittorie e sconfitte. Bisogna sempre pensare all'impegno successivo. La testa è alla finale di domani: ci siamo andati vicini due volte e non dobbiamo più sbagliare. Cercheremo di ridurre al minimo la percentuale di errore".

Questa è la Fiorentina più forte in cui ha giocato?

"Quando sono venuto qua avevo avvertito l'entusiasmo e la voglia di fare del presidente, infatti poi negli anni sono arrivati diversi giocatori che hanno dato tanto. Penso che per il percorso fatto in questi anni la squadra sia maturata. Quest'anno abbiamo fatto un buon cammino, più consapevole. Questa è sicuramente la Fiorentina più completa da quando sono arrivato".