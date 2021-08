BARONE, Nastasic ha esperienza: farà bene

Nel giorno della presentazione di Matija Nastasic, presso la sala stampa allestita presso l'hotel Il Salviatino ha preso la parola il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Ecco le sue parole: "In ogni presentazione abbiamo scelto un posto che metta in risalto tutta la bellezza di Firenze. Sabato mi auguro davvero che si siano tanti tifosi allo stadio perché è la prima volta che si riapre il Franchi e tutta la squadra sta aspettando questo momento. Mi auguro che lo stadio dia l'ok per riaprire presto gli impianti al 100%. Oggi presentiamo un ragazzo che ha già giocato nella Fiorentina e che poi ha fatto tante esperienze a giro: ringrazio lui così come il suo procuratore Fali Ramadani. Abbiamo scelto un giocatore con tanta esperienza che porterà la squadra ad un alto livello".