BARONE, Giovedì gli agenti al Viola Park. Su Italiano...

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

Dal palco del premio "Inside the sport", il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di tanti temi. Ecco le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Io e Rocco siamo nel mondo del calcio italiano da quattro anni e siamo orgogliosi di tutto ciò che stiamo facendo, sia in campionato che per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo provato a fare lo stadio ma poi è diventata una questione del Comune. In Italia abbiamo provato a stimolare il mercato, per noi è importante valorizzare i calciatori cresciuti in Italia. Ci preme anche il tema delle squadre che pagano le tasse, perché noi le tasse le abbiamo pagate... Bisogna seguire le regole, cosa che noi facciamo alla perfezione. Giovedì ospiteremo tutti gli agenti del calcio italiano, per mostrargli la struttura ma anche per discutere".

Italiano?

"L'abbiamo sempre sostenuto anche quando le cose non andavano bene e questa è stata una cosa importante. Abbiamo sostenuto anche il gruppo e alla fine siamo in queste due finali, quella di Conference definirà anche il nostro futuro per il prossimo anno".

De Laurentiis vi ha chiamati per Italiano?

"Non so queste storie da dove escono. Noi rispettiamo Spalletti, il campione d'Italia, che ha fatto una grande annata. Non voglio entrare in questo tema"