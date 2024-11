B. ASTORI, Grazie a Firenze e ai due 'capitani' per vicinanza

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Righi

Bruno Astori, fratello del compianto capitano della Fiorentina Davide, ha parlato stamani da Palazzo Vecchio, dove si teneva una conferenza stampa in cui l'Associazione Davide Astori ha presentato il prossimo evento in programma fra pochi giorni (qui i dettagli). Ecco le sue parole raccolte dai nostri inviati: "Venerdì 22 novembre faremo questo nuovo evento che vedrà un dibattito aperto sui temi che cerchiamo di affrontare in modo trasversale, che vanno dalla sostenibilità economica alla salute dei calciatori e alla medicina sportiva. Dopo più di un anno abbiamo affrontato tanti argomenti, anche attraverso la vicinanza delle istituzioni. Sicuramente il nome di nostro fratello rappresenta per lo sport italiano un episodio complesso che stiamo cercando di convertire in maniera positiva. Facciamo una gran fatica, ma ne andiamo fieri, ad uscire da Firenze, perché tutti ci aprono le porte e questa città ci dà tanto amore.

Stasera saremo assieme al Museo Fiorentina per l'evento della Hall of Fame e per un premio dedicato a Davide. Anche il mondo viola ci sta sempre accanto. Abbiamo un grande rapporto con tutti, soprattutto con due capitani, Manuel Pasqual e Cristiano Biraghi, due figure che non smetteranno mai di essere presenti nella nostra vita"