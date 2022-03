ASTORI, Striscione in Fiesole per ricordarlo

Durante l'inno della Fiorentina, in curva Fiesole viene mostrato uno striscione in memoria di Davide Astori, a quattro anni dalla sua scomparsa, con i simboli dei quattro quartieri storici e al centro la scritta "DA13". La curva in questi giorni ha ricordato Davide sia al murale in via Canova sia ieri a Signa con una sfida con le Glorie Viola. Ma non poteva non ricordarlo nel suo stadio. Uno striscione applaudito da tutto lo stadio.